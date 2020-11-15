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    Карантин вихідного дня: у Києві виявили 55 порушень

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    <span>Фітнес-центри до кінця листопада не працюватимуть на вихідні&nbsp;</span> - Карантин вихідного дня: у Києві виявили 55 порушень
    Фітнес-центри до кінця листопада не працюватимуть на вихідні 

    Вихідними тепер працюють «карантинні рейди», які перевіряють магазини і спорт-клуби на дотримання обмежень

    У Києві 15 листопада виявили ще 55 порушень карантину вихідного дня. За даними фактами складено адміністративні протоколи.

    Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Києві у Фейсбуці.

    «У столиці в неділю, 15 листопада, мобільними групами за участю фахівців Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві проведені перевірки 1535 суб’єктів господарювання. Зокрема, 352 заклади громадського харчування, 345 об’єктів із реалізації продовольчих товарів, 670 – непродовольчих товарів, 32 агропродовольчих ринки, 15 непродовольчих ринків, 35 перукарень та салонів краси, 58 спортзалів і фітнес-центрів, 28 закладів культури та розважальної діяльності (кінотеатри, музеї, виставкові заходи)», - йдеться в повідомленні.

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    Карантин вихідного дня: у Києві виявили 55 порушень
    Карантин вихідного дня: у Києві виявили 55 порушень
    Карантин вихідного дня: у Києві виявили 55 порушень
    Карантин вихідного дня: у Києві виявили 55 порушень

    За результатами проведеного контролю складені 55 протоколів про адміністративні правопорушення за ст.44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей) за недотримання карантинних обмежень. Із них безпосередньо працівниками Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві складені 24 протоколи, спільно з представниками Головного управління Нацполіції в Києві – 29, спільно з «Громадською вартою» – два.

    Серед перевірених суб’єктів господарювання - фітнес-центри з ресторанами «Царський» та «5 Елемент» і 20 фітнес-центрів «Спортлайф». Усі вони сьогодні не працюють – були зачинені, підкреслили у Держпродспоживслужбі.

    Також нагадаємо, що загалом в Україні поліція зафіксувала майже тисячу порушень карантину за добу.

    Як відомо, в Україні почав діяти карантин вихідного дня, який триватиме щонайменше до кінця осені.

    Згідно з документом, в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка на території України з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р. забороняється приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування зі здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень навинос; приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах та в інших закладах розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів; діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів.

    Водночас передбачено, що у цей період будуть дозволені надання фінансових послуг, робота фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв’язку, робота установ медичної та ветеринарної практики, продовольчих магазинів, діяльність АЗС та СТО.

    Теги: Київ музеї АЗС ресторан карантин робота магазин
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