У Києві поліція закрила два ресторани, які порушували карантин

Ресторани приймали відвідувачів всередині закладу, а не «на виніс», як це передбачено карантинними обмеженнями

У Києві правоохоронці змусили зачинитися ресторани «Хлібний« та «Редкая птица», які працювали з порушенням запровадженого урядом карантину вихідного дня.

На адміністрацію цих ресторанів склали адміністративні протоколи.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Ресторани приймали відвідувачів всередині закладу, а не «на виніс», як це передбачено карантинними обмеженнями.

Порушення карантину виявили під час рейду поліції.

Правоохоронці вивели відвідувачів з приміщення закладів та склали адмінпротоколи за ст. 44–3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

«Адміністративні протоколи складені за грубе порушення правил щодо карантину», – зазначили в поліції.

Нагадаємо, відсьогодні 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня.

Раніше повідомлялося, у Чернівцях сотні підприємців перекрили дорогу через «карантин вихідного дня».

Нагадаємо, поліція заблокувала роботу ринків Львова через «карантин вихідного дня».

Як повідомили в пресслужбі Нацполіції Львівщини, сьогодні, 14 листопада, вже надійшло 11 повідомлень про порушення правил карантину в регіоні. За цими викликами поліцейські проводять профілактичні бесіди, а в окремих випадках складають адмінпротоколи.

також у Львові поліція припинила концерт «Бумбоксу» через порушення карантину.

Як повідомлялося, Львівська міська рада зробила всі дні тижня на території міста робочими, щоб уникнути запровадження «карантину вихідного дня». При цьому міський голова Андрій Садовий закликав громадян у разі необхідності звертатися за допомогою.

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