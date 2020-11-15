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    Оздоровчий комплекс «5 елемент» не порушував карантинних вимог: заява

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    <p>Комплекс &laquo;5 елемент&raquo; планує оскаржити дії силовиків у судовому порядку</p> - Оздоровчий комплекс «5 елемент» не порушував карантинних вимог: заява

    Комплекс «5 елемент» планує оскаржити дії силовиків у судовому порядку

    Керівництво оздоровчого комплексу заявило про політичний тиск

    Спортивний оздоровчий комплекс «5 елемент» не порушував жодних вимог так званого «карантину вихідного дня». Про це заявило керівництво закладу. У комплексі пояснили, що тут проводять процедури з реабілітації із дотриманням всіх санітарно-епідемічних вимог.

    «Ми є спортивно-оздоровчий комплекс і у нас в штаті працює велика кількість реабілітологів, ми маємо право надавати послуги реабілітації безпосередньо від хвороб чи травм і відновлювати своє здоров'я», - говорить юрист комплексу Валерій Ричек. Він наголошує, що в постанові уряду про так званий «локдаун вихідного дня» немає заборони на діяльність оздоровчих закладів.

    Керівництво комплексу пов’язує активність силовиків із політичним тиском. Як відомо, у суботу до закладу навідались правоохоронці, які виписали адміністративний протокол.

    Генеральний директор комплексу Наталя Щербій наголошує, що співробітники вийшли працювати із дотриманням усіх санітарних норм. «Наш комплекс має площу у 18 тисяч квадратних метрів лише у будівлях і ще відкритий майданчик. Загалом понад 25 тисяч квадратних метрів. Ситуація має політичний підтекст», - зауважує директорка.

    Оздоровчий комплекс «5 елемент» планує оскаржувати дії силовиків у судовому порядку.

    Зазначимо, що карантин вихідного дня відмовились впроваджувати у низці міст.

    Це ДніпроЛьвівОдесаЧеркасиТернопільЖитомирКраматорськ, Слов'янськ, Мукачево, Рівне, Маріуполь. Проти запровадження карантину на вихідних виступила місцева влада в Івано-Франківську і Луцьку. У багатьох містах відбулися акції протесту підприємців, які заявляють про знищення їхніх бізнесів та втрату робочих місць.

    Разом з тим глава уряду Денис Шмигаль заявив, що у мерів немає повноважень ігнорувати карантин вихідного дня

    За добу в Україні правоохоронці зафіксували 990 порушень карантину. Найбільше - у Львівській та Дніпропетровській областях.

    Нагадаємо, 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня.

    Ввечері 14 листопада у Києві поліція закрила два ресторани, які порушували карантин. Ресторани приймали відвідувачів всередині закладу, а не «на виніс», як це передбачено карантинними обмеженнями.

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    Теги: Київ спорт медицина лікар поліція карантин
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