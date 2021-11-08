Карантинні рейди в Києві: за тиждень виявлено майже 1,4 тис. порушень (фото)

Рейдові групи здійснили понад 3800 перевірок

За минулий тиждень, з 1 до 7 листопада, столичні правоохоронці склали 1351 адміністративний матеріал за порушення правил карантину. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Спільно із працівниками Держспоживслужби, Укртрансбезпеки, муніципальної варти поліцейські перевіряли заклади громадського харчування, ТРЦ, розважальні заклади, кінотеатри, наземний та підземний транспорт та інші громадські місця.

Основним завданням рейдових груп є профілактична робота, а в разі виявлення правопорушень поліцейські складають адміністративні матеріали. За порушення карантинних обмежень передбачена відповідальність за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення – порушення правил щодо карантину людей.

Протягом тижня правоохоронці склали 90 адміністравтивних протоколів та 1261 постанову.

Окрім того, щоденні рейдові групи здійснили понад 3800 перевірок. Серед них – 1733 об’єкти господарської діяльності та 2270 громадських транспортних засоби.

Правоохоронці закликають громадян не порушувати встановлених протиепідемічних вимог, використовувати засоби індивідуального захисту та дотримуватися соціальної дистанції, аби не наражати себе та оточуючих на небезпеку.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

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