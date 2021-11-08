Україна майже вся «червона». Зелених зон немає, а жовтих областей лишилося три

У «червоній» зоні зараз перебувають 17 регіонів

У «помаранчевій» зоні перебувають п'ять регіонів

В Україні «червона» зона карантину розширилася до 17 регіонів. А в «жовтій» зоні наразі перебувають три області – Кіровоградська, Закарпатська та Тернопільська, повідомляє пресслужба МОЗ.

У «червоній» зоні зараз перебувають 17 регіонів:

Київ, Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська., Волинська.

Графіка МОЗ

У «помаранчевій» зоні перебувають 5 регіонів:

Вінницька, Полтавська, Харківська, Черкаська, Чернівецька.

У «жовтій» зоні лишилося три області:

Кіровоградська, Закарпатська, Тернопільська.

«Зелених» зон в Україні зараз немає.

Як відомо, Волинь відсьогодні перейшла у «червону» зону.

Вчора в Україні виявили понад 13 тисяч cоvid-хворих. Найбільше – на Одещині.

За перший тиждень листопада в Україні зробили понад 1,6 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, 7 листопада було зроблено понад 85 тис. щеплень проти коронавірусу.

Найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Найбільше людей отримали щеплення у Києві, Полтавській та Київській областях.

Тим часом, через стрімке погіршення епідситуації в Україні, нашу країну за рішенням послів ЄС можуть виключити із «зеленого списку» Євросоюзу.

Зазначимо, що з 8 листопада українців без щеплення відсторонять від роботи: список професій.

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