Україна майже вся «червона». Зелених зон немає, а жовтих областей лишилося три

Україна майже вся «червона». Зелених зон немає, а жовтих областей лишилося триграфіка
У «помаранчевій» зоні перебувають п'ять регіонів
В Україні «червона» зона карантину розширилася до 17 регіонів. А в «жовтій» зоні наразі перебувають три області – Кіровоградська, Закарпатська та Тернопільська, повідомляє пресслужба МОЗ.
У «червоній» зоні зараз перебувають 17 регіонів:
- Київ,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.,
- Волинська.
У «помаранчевій» зоні перебувають 5 регіонів:
- Вінницька,
- Полтавська,
- Харківська,
- Черкаська,
- Чернівецька.
У «жовтій» зоні лишилося три області:
- Кіровоградська,
- Закарпатська,
- Тернопільська.
«Зелених» зон в Україні зараз немає.
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