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    Україна майже вся «червона». Зелених зон немає, а жовтих областей лишилося три

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    У &laquo;червоній&raquo; зоні зараз перебувають 17 регіонів - Україна майже вся «червона». Зелених зон немає, а жовтих областей лишилося три
    У «червоній» зоні зараз перебувають 17 регіонів
    фото: КМДА

    У «помаранчевій» зоні перебувають п'ять регіонів

    В Україні «червона» зона карантину розширилася до 17 регіонів. А в «жовтій» зоні наразі перебувають три області – Кіровоградська, Закарпатська та Тернопільська, повідомляє пресслужба МОЗ.

    У «червоній» зоні зараз перебувають 17 регіонів:

    1. Київ,
    2. Херсонська,
    3. Одеська,
    4. Запорізька,
    5. Донецька,
    6. Дніпропетровська,
    7. Сумська,
    8. Миколаївська,
    9. Рівненська,
    10. Житомирська,
    11. Івано-Франківська,
    12. Київська,
    13. Луганська,
    14. Хмельницька,
    15. Чернігівська,
    16. Львівська.,
    17. Волинська.
    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    У «помаранчевій» зоні перебувають 5 регіонів:

    1. Вінницька,
    2. Полтавська,
    3. Харківська,
    4. Черкаська,
    5. Чернівецька.

    У «жовтій» зоні лишилося три області:

    1. Кіровоградська,
    2. Закарпатська,
    3. Тернопільська.

    «Зелених» зон в Україні зараз немає.

    Як відомо, Волинь відсьогодні перейшла у «червону» зону.

    Вчора в Україні виявили понад 13 тисяч cоvid-хворих. Найбільше – на Одещині.

    За перший тиждень листопада в Україні зробили понад 1,6 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, 7 листопада було зроблено понад 85 тис. щеплень проти коронавірусу.

    Найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Найбільше людей отримали щеплення у Києві, Полтавській та Київській областях.

    Тим часом, через стрімке погіршення епідситуації в Україні, нашу країну за рішенням послів ЄС можуть виключити із «зеленого списку» Євросоюзу.

    Зазначимо, що з 8 листопада українців без щеплення відсторонять від роботи: список професій.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина Україна хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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    Україна майже вся «червона». Зелених зон немає, а жовтих областей лишилося три