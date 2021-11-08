В Україні виявили ще понад 13 тисяч cоvid-хворих. Найбільше – на Одещині

Вчора госпіталізували з підозрою чи підтвердженим Covid-19 понад 3,5 тисячі людей

Протягом неділі, 7 листопада, в Україні виявили 13068 нових випадків коронавірусу. Від ускладнень померли 473 людини, а 8200 – одужали. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізували з підозрою чи підтвердженим Covid-19 3532 людей.

Найбільше нових випадків зафіксували в Одеській (1 558), Харківській (1 179) та Дніпропетровській (1 032) областях.

Лабораторії зробили понад 63,8 тис. тестів на коронавірус: методом ПЛР – понад 29,4 тис., методом ІФА – 6,5 тис. Також зробили 27,8 тис. експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 14,8 млн ПЛР-тестувань.

Від початку пандемії в Україні виявили понад 3 млн випадків Covid-19. З них понад 72,5 тис. людей померли від ускладнень захворювання, а 2,5 млн – одужали.

За даними МОЗ на ранок 7 листопада кількість вакцинованих осіб від Covid-19 осіб (від початку кампанії) в Україні – понад 11,3 млн осіб:

отримали одну дозу – 11,3 млн.

отримали дві дози – 7,9 млн.

Якщо брати вакцинацію лише дорослого населення 18+, то першу дозу одержали 36,6%, повний курс пройшло 25,5% населення. Проте не у всіх регіонах.

Найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Найбільше людей отримали щеплення у Києві, Полтавській та Київській областях.

До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки можна отримати з початку листопада.

Зазначимо, що з 8 листопада українців без щеплення відсторонять від роботи: список професій.

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