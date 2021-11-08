Минулої доби в Києві коронавірус забрав життя 47 людей

До лікарень столиці щодня шпиталізують близько 500 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями

7 листопада в Україні медики зафіксували понад 13 тис. нових випадків Covid-19

За минулу добу, 7 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 606 осіб. Це на 19 випадків менше, ніж за попередній день (за добу 6 листопада було зафіксовано 625 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 269 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 234 тис. осіб (за добу 7 листопада – 174)

померли понад 6,5 тис. людей (за добу – 47)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 157 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 425 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 136 тис. осіб (за добу 7 листопада – 89)

померли 3,5 тис. осіб (за добу – 6).

7 листопада в Україні медики зафіксували понад 13 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

У столиці 7 листопада утворилися величезні черги охочих отримати вакцину від коронавірусу.

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