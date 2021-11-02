Кличко назвав термін дії обмежень «червоної» зони у Києві

За словами мера, столиця ще місяць може перебувати у «червоній» зоні

Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко, інформує «Україна 24».

«Попередньо всі кажуть, що все це («червона» зона – Ред.) може продовжуватись впродовж місяця. Якщо протягом 2-3 тижнів ми будемо бачити динаміку, яка буде знижатися, якщо ми підійдемо до ключових критеріїв, які будуть підходити для «помаранчевої» зони, відповідно до цього будемо ухвалювати рішення і пропонувати понизити статус до «помаранчевої» зони. Але, на жаль, на сьогодні поки що такої тенденції немає», – сказав Кличко.

За його словами, медики попереджають, що Київ ще навіть не досяг піку захворюваності на коронавірус.

Нагадаємо, 28 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця запроваджує суворі обмеження з 1 листопада.

Читайте також: