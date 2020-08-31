На Оболоні внаслідок ДТП на дорогу вилилось пальне (фото)



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Рятувальники змили пальне з дороги Фото: ДСНС

Дорогу не поділили Skoda Octavia та Daewoo Lanos

У понеділок, 31 серпня, на Мінському проспекті в Оболонському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Skoda Octavia та Daewoo Lanos. Внаслідок стався витік пального. Повідомлення про це надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Києві об 11:02.

На місце події прибуло чергове відділення 25 Державної пожежно-рятувальної частини, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

Для того, щоб попередити можливе займання, рятувальники провели роботи щодо змивання пального з проїжджої частини.

Наразі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

Як повідомлялося, минулої доби на дорогах Київщини сталось п’ять ДТП, одна з яких із фатальними наслідками.