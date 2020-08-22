Тягнув тіло по асфальту вісім метрів: в Києві п’яний водій сміттєвоза збив матір з дитиною (відео)
Дитина потрапила в реанімацію, за її життя борються медики
У суботу, 22 серпня, в Києві на Русанівці, на вулиці Флоренції 7, п’яний водій сміттєвоза збив маму з дворічним сином. Жінка померла на місці аварії.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Дитина потрапила в реанімацію, за її життя борються медики.
«Смертельних травм не виявили, має жити! Травма голови і обличчя. Мозок цілий», – йдеться в публікації.
У крові водія сміттєвоза виявили 1.91 проміле алкоголю.
«Він тягнув тіло загиблої матері близько восьми метрів. Можливо за миттєвої реакції вдалося б врятувати життя жінки», – додає автор публікації.
На місці аварії працює слідчо-оперативна група. Водія затримали.
Нагадаємо, під Києвом на Житомирській трасі сталася смертельна ДТП.
До слова, на Полтавщині зіткнулися вантажівка і легковик, троє загиблих і двоє поранених.
Як повідомлялося, актор Єфремов заявив, що в момент смертельної ДТП він був на пасажирському сидінні.