  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Тягнув тіло по асфальту вісім метрів: в Києві п’яний водій сміттєвоза збив матір з дитиною (відео)

    • Розсилка
    Тягнув тіло по асфальту вісім метрів: в Києві п’яний водій сміттєвоза збив матір з дитиною (відео)
    Фото dtp.kiev.ua

    Дитина потрапила в реанімацію, за її життя борються медики

    У суботу, 22 серпня, в Києві на Русанівці, на вулиці Флоренції 7, п’яний водій сміттєвоза збив маму з дворічним сином. Жінка померла на місці аварії.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Дитина потрапила в реанімацію, за її життя борються медики.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Тягнув тіло по асфальту вісім метрів: в Києві п’яний водій сміттєвоза збив матір з дитиною (відео)
    Тягнув тіло по асфальту вісім метрів: в Києві п’яний водій сміттєвоза збив матір з дитиною (відео)
    Фото dtp.kiev.ua

    «Смертельних травм не виявили, має жити! Травма голови і обличчя. Мозок цілий», – йдеться в публікації.

    У крові водія сміттєвоза виявили 1.91 проміле алкоголю.

    118268531_1753980381434514_9199271927690507877_o

    «Він тягнув тіло загиблої матері близько восьми метрів. Можливо за миттєвої реакції вдалося б врятувати життя жінки», – додає автор публікації.

    На місці аварії працює слідчо-оперативна група. Водія затримали.

    Нагадаємо, під Києвом на Житомирській трасі сталася смертельна ДТП.

    До слова, на Полтавщині зіткнулися вантажівка і легковик, троє загиблих і двоє поранених.

    Як повідомлялося, актор Єфремов заявив, що в момент смертельної ДТП він був на пасажирському сидінні.

    Читайте також:
    У центрі Києва зухвалий водій авто збив мотоцикліста та втік з місця ДТП (фото, відео)
    ДТП Київ водій жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ