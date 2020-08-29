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    Не дешева аварія. На столичній Троєщині Porsche в’їхав у Honda і Toyota

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    Хто ж насправді винен у цій автопригоді, розбиратимуться правоохоронці - Не дешева аварія. На столичній Троєщині Porsche в’їхав у Honda і Toyota
    Хто ж насправді винен у цій автопригоді, розбиратимуться правоохоронці

    Водій кросовера Porsche відразу зняв номерні знаки зі свого автомобіля

    На проспекті Маяковського, що у Деснянському районі міста Києва, ввечері 28 серпня 2020 року сталася ДТП за участю трьох машин.

    Про це передають ВартовіЕспресо.

    Як розповів водій автомобіля Honda Accord coupe, він рухався по проспекту Маяковського від Керченської площі і на перехресті з вулицею архітектора Ніколаєва виконати поворот ліворуч. Навпроти нього також стояв зустрічний автомобіль на поворот. Пересвідчившись, що машин немає, керманич «Хонди» почав виконувати поворот, як раптом з-за цієї зустрічної машини на високій швидкості вилетів Porsche Cayenne.

    Відбулося зіткнення, від якого «Хонду» закрутило як дзигу і відкинуло на Toyota Yaris, який рухався правіше від нього.

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    Не дешева аварія. На столичній Троєщині Porsche в’їхав у Honda і Toyota
    Не дешева аварія. На столичній Троєщині Porsche в’їхав у Honda і Toyota
    Не дешева аварія. На столичній Троєщині Porsche в’їхав у Honda і Toyota
    Не дешева аварія. На столичній Троєщині Porsche в’їхав у Honda і Toyota
    Не дешева аварія. На столичній Троєщині Porsche в’їхав у Honda і Toyota
    Не дешева аварія. На столичній Троєщині Porsche в’їхав у Honda і Toyota
    Не дешева аварія. На столичній Троєщині Porsche в’їхав у Honda і Toyota
    Не дешева аварія. На столичній Троєщині Porsche в’їхав у Honda і Toyota

    На місце події прибули медики «швидкої», однак всі учасники автопригоди від госпіталізації відмовилися.

    Рятувальники ДСНС, які також приїхали на виклик, змили паливно-мастильні матеріали. За словами свідків, водій кросовера Porsche відразу зняв номерні знаки зі свого автомобіля.

    Патрульні поліцейські «продули» на драгері всіх трьох водіїв, і, за словами копів, всі керманичі тверезі. Хто ж насправді винен у цій автопригоді, розбиратимуться правоохоронці.

    Як повідомлялося, 27 серпня на проспекті Перемоги сталася дорожньо-транспортна пригода. Поблизу станції метро «Нивки» зіткнулися автомобілі Land Rover та Smart.

    Нагадаємо, 28 серпня, на дорогах Київської області сталось чотири дорожньо-транспортних пригоди, внаслідок яких троє людей загинули та ще троє отримали травми.

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