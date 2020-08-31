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    Семеро травмованих і одна жертва: на Київщині сталося п’ять серйозних ДТП (фото)

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    ДТП&nbsp;поблизу селища Глеваха - Семеро травмованих і одна жертва: на Київщині сталося п’ять серйозних ДТП (фото)
    ДТП поблизу селища Глеваха
    Фото: Нацполіція

    Смертельна автопригода трапилась на автодорозі Київ - Одеса

    Минулої доби на дорогах Київщини сталось п’ять ДТП, одна з яких із фатальними наслідками.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Трагічна автопригода трапилась на автодорозі Київ - Одеса, поблизу села Безп’ятне. Водій автомобіля Chevrolet не надав переваги в русі, внаслідок чого сталось зіткнення з авто Mitsubishi. Водія Chevrolet було доправлено до лікарні, де він помер.

    У Броварському районі на автодорозі Гоголів - Жердова водій легковика не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. В результаті зіткнення із деревом троє пасажирів, з яких двоє дітей 12 і 13 років, отримали травми та госпіталізовані до лікарні.

    Ще дві дорожньо-транспортні пригоди стались у Васильківському районі. Поблизу селища Калинівка водій Mercedes-Benz Sprinter не дотримався безпечної відстані руху та допустив зіткнення з іншим автомобілем. Аналогічна ДТП за участі легковиків сталась й поблизу селища Глеваха. Внаслідок аварій троє постраждалих опинилися у лікарні.

    У селі Підгірці Обухівського району внаслідок автопригоди постраждав водій мотоцикла.

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    Семеро травмованих і одна жертва: на Київщині сталося п’ять серйозних ДТП (фото)
    Семеро травмованих і одна жертва: на Київщині сталося п’ять серйозних ДТП (фото)
    Семеро травмованих і одна жертва: на Київщині сталося п’ять серйозних ДТП (фото)
    Семеро травмованих і одна жертва: на Київщині сталося п’ять серйозних ДТП (фото)

    За всіма фактами ДТП поліція відкрила кримінальні провадження.

    Національна поліція України ДТП кримінал водій Київщина автомобіль
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