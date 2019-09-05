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    Кличко відкрив нові сходи від Андріївської церкви до Алеї художників (фото)

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    Нові сходи ведуть&nbsp;від Андріївської церкви до Алеї художників і парку &laquo;Володимирська гірка&raquo; - Кличко відкрив нові сходи від Андріївської церкви до Алеї художників (фото)
    Нові сходи ведуть від Андріївської церкви до Алеї художників і парку «Володимирська гірка»
    Фото: пресслужба мера Києва

    Вартість зведення сходів складає близько 4-х мільйонів гривень

    Мер Києва Віталій Кличко взяв участь в урочистому відкритті нових сходів від Андріївської церкви до Алеї художників і парку «Володимирська гірка».

    «Ще декілька років тут були чагарники, а сьогодні - туристичний маршрут, що вже вподобали кияни та гості нашого міста. А тепер на оновлену Алею художників можна спуститися і від Андріївської церкви - цими новими гарними сходами. Наш київський Монмартр стає ще красивішим і зручнішим!» - сказав Кличко, якого цитує пресслужба мера.

    Нові сходи зведені за тим же принципом, що і сходи, які відкрили минулого року від Пейзажної Алеї в урочище Кожум’яки. Це збірна залізобетонна конструкція з дерев’яними сходинками.

    Ввечері сходи будуть гарно підсвітлені. LED підсвітка вмонтована навіть в перила.

    «Нову привабливу локацію місто створило у співпраці і за підтримки меценатів. Я вдячний небайдужим бізнесменам, які люблять Київ і долучаються до втілення змін у ньому. Тут присутній Томаш Фіала - керівник компанії Dragon Capital, що допомогла втілити цей проект. Дякую вам!» - сказав Кличко.

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    Кличко відкрив нові сходи від Андріївської церкви до Алеї художників (фото)
    Кличко відкрив нові сходи від Андріївської церкви до Алеї художників (фото)
    Кличко відкрив нові сходи від Андріївської церкви до Алеї художників (фото)
    Кличко відкрив нові сходи від Андріївської церкви до Алеї художників (фото)
    Кличко відкрив нові сходи від Андріївської церкви до Алеї художників (фото)
    Кличко відкрив нові сходи від Андріївської церкви до Алеї художників (фото)
    Кличко відкрив нові сходи від Андріївської церкви до Алеї художників (фото)
    Кличко відкрив нові сходи від Андріївської церкви до Алеї художників (фото)
    Кличко відкрив нові сходи від Андріївської церкви до Алеї художників (фото)
    Кличко відкрив нові сходи від Андріївської церкви до Алеї художників (фото)
    Кличко відкрив нові сходи від Андріївської церкви до Алеї художників (фото)
    Кличко відкрив нові сходи від Андріївської церкви до Алеї художників (фото)
    Кличко відкрив нові сходи від Андріївської церкви до Алеї художників (фото)

    У свою чергу Фіала зазначив, що компанія допомагає місту не вперше і надалі підтримуватиме цікаві проекти.

    «Ми передаємо на баланс міста цей об‘єкт. Вартість його зведення коштувала близько 4-х мільйонів гривень. Ми допомагаємо місту не вперше. Бо живемо тут, працюємо і у нашої компанії широка програма соціальної відповідальності. Ми любимо Київ – дуже гарне місто, що має великий туристичний потенціал», - сказав він.

    Нові сходи стали частиною великого туристичного маршруту в історичному центрі столиці. Також місто вже завершує роботи з реконструкції другої черги парку «Володимирська гірка», через який проходить маршрут. У парку вимостили нові доріжки, встановили освітлення та систему відеоспостереження, звели дві нових альтанки, а ту, що була в парку, - реконструювали. Укріпили підпірними стінками і схили, на яких стоять альтанки.

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