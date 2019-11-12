Столичний посадовець підозрюється у привласненні 1 млн грн під час ремонту школи і дитсадка



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Встановлюються інші особи, причетні до розкрадання коштів

Столичною прокуратурою Києва спільно з Головним управлінням СБУ в Києві та Київській області повідомлено про підозру директору комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» за фактом розтрати коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, у 2017 році посадовець безпідставно перерахував понад 1 млн гривень на рахунок підрядної організації, яка здійснювала ремонтні роботи у школі та дитячому садку, шляхом внесення неправдивих відомостей до актів приймання виконаних робіт та довідок про їх вартість.

Наразі посадовцю оголошено підозру за ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.1 ст.366, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

На цей час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Слідчі дії з метою притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання коштів, тривають.