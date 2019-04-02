Керівників київського підприємства судитимуть за заволодіння службовими квартирами



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«Київміськбуду» завдано збитків на суму 6,9 млн гривень

Київська місцева прокуратура № 2 спрямувала до суду обвинувальний акт відносно директора ДП «Дарниця-1» та його заступника, які зловживаючи службовим становищем, заволоділи нерухомим майном, а саме чотирма службовими квартирами, які були передані підприємству для службових потреб. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Установлено, що у 2016 році керівники підприємства безпідставно зареєстрували за ДП «Дарниця-1» право власності на чотири службові квартири, що від АТ ХК «Київміськбуд» були передані ДП «Дарниця-1», та через місяць продали їх собі та своїм родичам за заниженими цінами», - інформують у прокуратурі.

Вказані дії призвели до заподіяння збитків АТ ХК «Київміськбуд» на суму 6,9 млн гривень.

За результатами досудового слідства дії директора та його заступника кваліфіковано за ч.5 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Дарницького райсуду столиці для розгляду по суті.