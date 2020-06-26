У Києві зафіксовано антирекорд: за добу коронавірус виявлено у понад сотні осіб



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Більшість киян перестали дотримуватися протиепідемічних умов Фото: Вечірній Київ

У столиці черговий сплеск захворюваності на коронавірус

Станом на ранок 26 червня, у Києві підтверджено 4726 випадків Covid-19.

За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 113 осіб. За попередню добу збільшення складало 85 осіб.

З початку епідемії у Києві одужали 1489 людей (за добу 16), померли 102 особа (за добу 1).

У Київській області зафіксовано 2419 випадки Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 46 осіб. За попередню добу збільшення складало 41 особу. З початку епідемії одужали від коронавірусу 1236 осіб (за добу 51), померли 48 людей.

Загалом в Україні підтверджено 41117 випадків Covid-19. Протягом 25 червня отримано 1109 повідомлення про нові підтверджені випадки.

Коронавірус в Україні

Всього 41117

Хворіють 21732

Одужали 18299

Померли 1086

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Нагадаємо, станом на ранок 25 червня, у Києві було підтверджено 4613 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 85 осіб.

У Київській області було зафіксовано 2373 випадки Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 41 особу.

Як повідомлялося, 12 областей України та Київ не готові до послаблення карантину.