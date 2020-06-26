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    У Києві зафіксовано антирекорд: за добу коронавірус виявлено у понад сотні осіб

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    Більшість киян перестали дотримуватися протиепідемічних умов - У Києві зафіксовано антирекорд: за добу коронавірус виявлено у понад сотні осіб
    Більшість киян перестали дотримуватися протиепідемічних умов
    Фото: Вечірній Київ

    У столиці черговий сплеск захворюваності на коронавірус

    Станом на ранок 26 червня, у Києві підтверджено 4726 випадків Covid-19. 

    За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 113 осіб. За попередню добу збільшення складало 85 осіб.  

    З початку епідемії у Києві одужали 1489 людей (за добу 16), померли 102 особа (за добу 1).

    У Київській області зафіксовано 2419 випадки Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 46 осіб. За попередню добу збільшення складало 41 особу. З початку епідемії одужали від коронавірусу 1236 осіб (за добу 51), померли 48 людей.

    Загалом в Україні підтверджено 41117 випадків Covid-19. Протягом 25 червня отримано 1109 повідомлення про нові підтверджені випадки.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      41117
    • Хворіють
      21732
    • Одужали
      18299
    • Померли
      1086

    Нагадаємо, станом на ранок 25 червня, у Києві було підтверджено 4613 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 85 осіб. 

    У Київській області було зафіксовано 2373 випадки Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 41 особу. 

    Як повідомлялося, 12 областей України та Київ не готові до послаблення карантину.

    Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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