Коронавірус не минає дітей: у Києві зростає кількість хворої малечі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На коронавірус хворіють діти будь-якого віку Фото ілюстративне

У червні у Києві на коронавірус захворіли 139 дітей

У Києві збільшується кількість дітей, які хворіють на коронавірус. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Хочу зауважити, що збільшується кількість дітей, які хворіють на коронавірус. Тільки цього місяця в Києві захворіли 139 дітей. Усього за період пандемії – 377. У стаціонарах лікарень сьогодні перебувають 16 дітей», - розповів мер.

За його словами, найменшому з інфікованих мешканців столиці на момент виявлення хвороби було усього 10 днів. Найбільше ж хворіють діти у віці від 10 до 14 років.

«Я ще раз звертаюся до всіх: пояснюйте дітям, що треба дотримуватися правил безпеки. І показуйте їм це власним прикладом! Будьте відповідальними. Бережіть здоров’я своє та своїх дітей!» - закликав киян Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 41117

Хворіють 21732

Одужали 18299

Померли 1086

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, станом на ранок 26 червня, за даними Міністерства охорони здоров'я, у Києві підтверджено 4726 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 113 осіб.

Спалах коронавірусу зафіксований на речовому ринку «Троєщина» в Києві.

Як повідомлялося, 12 областей України та Київ не готові до послаблення карантину.