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    Коронавірус не минає дітей: у Києві зростає кількість хворої малечі

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    На коронавірус хворіють діти будь-якого віку - Коронавірус не минає дітей: у Києві зростає кількість хворої малечі
    На коронавірус хворіють діти будь-якого віку
    Фото ілюстративне

    У червні у Києві на коронавірус захворіли 139 дітей

    У Києві збільшується кількість дітей, які хворіють на коронавірус. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Хочу зауважити, що збільшується кількість дітей, які хворіють на коронавірус. Тільки цього місяця в Києві захворіли 139 дітей. Усього за період пандемії – 377. У стаціонарах лікарень сьогодні перебувають 16 дітей», - розповів мер.

    За його словами, найменшому з інфікованих мешканців столиці на момент виявлення хвороби було усього 10 днів. Найбільше ж хворіють діти у віці від 10 до 14 років.

    «Я ще раз звертаюся до всіх: пояснюйте дітям, що треба дотримуватися правил безпеки. І показуйте їм це власним прикладом! Будьте відповідальними. Бережіть здоров’я своє та своїх дітей!» - закликав киян Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      41117
    • Хворіють
      21732
    • Одужали
      18299
    • Померли
      1086

    Нагадаємо, станом на ранок 26 червня, за даними Міністерства охорони здоров'я, у Києві підтверджено 4726 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 113 осіб.

    Спалах коронавірусу зафіксований на речовому ринку «Троєщина» в Києві.

    Як повідомлялося, 12 областей України та Київ не готові до послаблення карантину.

    Віталій Кличко Київ діти епідемія кияни коронавірус
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