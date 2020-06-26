На ринку «Троєщина» - спалах коронавірусу



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Захворювання на коронавірус підтвердили у п’яти працівників ринку

Через виявлення коронавірусу ринок можуть закрити

Спалах коронавірусу зафіксований на речовому ринку «Троєщина» в Києві. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Хочу повідомити, що спалах коронавірусу зафіксований на речовому ринку «Троєщина». Там підтвердили захворювання у п’яти працівників. Вони лікуються на самоізоляції. Держпродспоживслужба визначає коло контактних осіб. А комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалить рішення про можливість подальшої роботи ринку», - розповів мер.

Коронавірус в Україні

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Нагадаємо, станом на ранок 26 червня, за даними Міністерства охорони здоров'я, у Києві підтверджено 4726 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 113 осіб.

Як повідомлялося, 12 областей України та Київ не готові до послаблення карантину.