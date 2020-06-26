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    У Києві новий осередок спалаху Covid-19: деталі від Кличка (відео)

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    Столичний голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінги - У Києві новий осередок спалаху Covid-19: деталі від Кличка (відео)
    Столичний голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінги

    Київ може повернутися до суворих обмежень

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).

    Так, Кличко поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
    • скільки дітей хворіє на коронавірус у столиці;
    • де в місті виявили спалах Covid-19;
    • за яких умов Київ повернеться до суворих обмежень;
    • про допомогу, яку надає місто постраждалим мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух;
    • про підтримку підприємців під час карантину;
    • який іще парк капітально відремонтували в столиці.

    Нагадаємо, станом на ранок 26 червня, у Києві підтверджено 4726 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 113 осіб.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      41117
    • Хворіють
      21732
    • Одужали
      18299
    • Померли
      1086

    Як повідомлялося, 12 областей України та Київ не готові до послаблення карантину.

    Віталій Кличко Київ епідемія карантин кияни коронавірус
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