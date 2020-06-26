У Києві новий осередок спалаху Covid-19: деталі від Кличка (відео)
Столичний голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінги
Київ може повернутися до суворих обмежень
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).
Так, Кличко поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
- скільки дітей хворіє на коронавірус у столиці;
- де в місті виявили спалах Covid-19;
- за яких умов Київ повернеться до суворих обмежень;
- про допомогу, яку надає місто постраждалим мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух;
- про підтримку підприємців під час карантину;
- який іще парк капітально відремонтували в столиці.
Нагадаємо, станом на ранок 26 червня, у Києві підтверджено 4726 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 113 осіб.
Коронавірус в Україні
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Всього41117
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Хворіють21732
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Одужали18299
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Померли1086
Як повідомлялося, 12 областей України та Київ не готові до послаблення карантину.