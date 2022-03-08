Під Києвом «Азов» розбив окупантів (відео)

У результаті бою ліквідовано вісім російських загарбників

Під Києвом, поблизу селища Білогородка, бійці полку «Азов» знищили російських загарбників та їхню техніку. Про це повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у Telegram.

Повідомляється, що наші захисники ліквідували вісьмох окупантів.

Відео результату протистояння оприлюднив один з бійців.

На відео знято, як український захисник ходить вулицею, де посеред дороги лежать тіла загарбників і палає техніка після бою.

Як повідомлялося, від початку російського вторгнення в Україну наші військові збили десятки крилатих та балістичних ракет окупанта, 52 бойових літаки, 69 вертольотів та інші малорозмірні цілі.