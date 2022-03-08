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    Під Києвом «Азов» розбив окупантів (відео)

    Бійці показали результати бою з путінськими окупантами - Під Києвом «Азов» розбив окупантів (відео)
    Бійці показали результати бою з путінськими окупантами
    фото: скріншот із відео

    У результаті бою ліквідовано вісім російських загарбників

    Під Києвом, поблизу селища Білогородка, бійці полку «Азов» знищили російських загарбників та їхню техніку. Про це повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у Telegram.

    Повідомляється, що наші захисники ліквідували вісьмох окупантів.

    Відео результату протистояння оприлюднив один з бійців.

    На відео знято, як український захисник ходить вулицею, де посеред дороги лежать тіла загарбників і палає техніка після бою.

    Як повідомлялося, від початку російського вторгнення в Україну наші військові збили десятки крилатих та балістичних ракет окупанта, 52 бойових літаки, 69 вертольотів та інші малорозмірні цілі.

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    Теги: Росія окупанти війна Азов Олексій Гончаренко Київщина #stoprussia
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    Під Києвом «Азов» розбив окупантів (відео)