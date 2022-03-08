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    На Київщині окупант накопичує війська, постійно веде обстріл, – Олексій Кулеба

    Окупанти стягують сили до столиці - На Київщині окупант накопичує війська, постійно веде обстріл, – Олексій Кулеба
    Окупанти стягують сили до столиці
    фото з відкритих джерел

    Росія тринадцятий день повномасштабно атакує Україну

    Про ситуацію на Київщині 8 березня розповів голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Він наголосив, що Київська область продовжує стояти на захисті столиці.

    «Макарів, Ірпінь, Гостомель, Бородянка та інші населені пункти. Тут постійно ведуться бої. Російський окупант продовжує накопичувати війська та техніку й обстрілювати житлові масиви та соціальну інфраструктуру», – сказав Кулеба.

    Російські загарбники вдаються до погроз. Кулеба сказав, що вбивці залякують голів громад розправою і вимагають здавати населені пункти.

    «Цього не буде. Нас не залякати. Ми не відступатимемо. Ми відчуваємо, що ворог втомлений та деморалізований», – зазначив голова ОВА.

    Автор: Олексій Кулеба

    Як повідомлялося, під Києвом, поблизу селища Білогородка, бійці полку «Азов» знищили російських загарбників та їхню техніку.

    За даними Генштабу ЗСУ, найближчим часом очікується активізація авіаційних ударів із боку окупантів.

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    Теги: Росія окупанти Київ ЗСУ
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    На Київщині окупант накопичує війська, постійно веде обстріл, – Олексій Кулеба