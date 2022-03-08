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    На Миколаївщині окупанти розстріляли автобус із вихователями дитбудинку: є жертви

    На Миколаївщині окупанти розстріляли автобус із вихователями дитбудинку: є жертви
    фото: news.pn

    Автомобіль був позначений символом Червоного Хреста

    У Миколаївській області 8 березня російські військові розстріляли мікроавтобус із персоналом дитячого будинку сімейного типу, є жертви. Про це пише «Преступности.НЕТ».

    Інцидент стався вдень на кіровоградській трасі Н-14, за 25 кілометрів від в'їзду в миколаївський мікрорайон Тернівка.

    У Mercedes-Benz Sprinter їхав персонал для зміни колег у дитячому будинку сімейного типу в одному з сіл Миколаївщини. Персонал змінюється через п'ять днів.

    На трасі мікроавтобус зустріла російська військова техніка із позначкою «Z». Окупанти відкрили вогонь мікроавтобусом.

    Три виховательки дитбудинку загинули на місці. Мікроавтобус під обстрілом спалахнув.

    Ще двоє людей отримали осколкові поранення. Вони та ще кілька людей пішки дісталися найближчого блокпосту української армії. Там їм надали першу медичну допомогу, а згодом евакуювали у безпечніше місце.

    фото: news.pn

    фото: news.pn

    Нагадаємо, російські окупанти зранку, 7 березня, обстріляли Миколаїв ракетною артилерією. Більшість бомб були касетними.

    Нагадаємо, внаслідок ранкового масштабного обстрілу Миколаєва з реактивних систем залпового вогню в місті виникло п’ять пожеж, зруйновано житлові будинки.

    Як повідомлялося, окупанти гатять по Миколаєву із систем залпового вогню (відео).

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    Теги: окупанти війна Миколаївщина Миколаїв військові
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    На Миколаївщині окупанти розстріляли автобус із вихователями дитбудинку: є жертви