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Київ: яка наразі ситуація із світлом, теплом та водою

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Київ: яка наразі ситуація із світлом, теплом та водою
50% житлового фонду міста працює в режимі аварійного відключення електроенергії
фото з відкритих джерел

Енергетики просять киян поки не користуватися ліфтами

Станом на ранок 25 листопада в Києві діють екстренні відключення світла. Графіків для них немає. Про це повідомили в енергетичній компанії Yasno.

«Просимо поки не користуватися ліфтами. Бережіть своє внутрішнє світло», – закликали енергетики. 

Водночас Київська міська військова адміністрація повідомила, що 50% житлового фонду міста працює в режимі аварійного відключення електроенергії.

Водопостачання в Києві відновлено повністю. Однак у деяких споживачів все ще може спостерігатись понижений тиск води, особливо верхні поверхи багатоповерхівок, які знеструмлені. Найближчим часом очікуємо стабілізацію ситуації.

Теплопостачання в місті відновлюється. Аварійні бригади працюють в посиленому режимі.

Мобільний зв’язок. Функціонування мереж усіх мобільних операторів безпосередньо залежить від електропостачання. Як тільки енергосистема стабілізується – зв'язок з’явиться в усіх районах Києва.

нагадаємо, перебої з електропостачанням погіршилися після російського обстрілу 23 листопада. Майже весь Київ, інші обласні центрі та менші населені пункти були знеструмлені. Вчора станом на вечір електроенергію вдалося повернути 40% столиці.

За повідомлення Офісу президента, вчора вдень електрику вдалося підключити до всіх областей. Однак не для всіх споживачів. 

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