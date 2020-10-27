Київ купить американські мамографічні системи за 146 млн грн



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Мамографічні системи генерують цифрові рентгенівські зображення

Цьогоріч поставлять 19 цифрових мамографічних систем Selenia Dimensions

Департамент охорони здоров’я Київської міської держадміністрації 19 жовтня за результатами тендера уклав три угоди з ТОВ «УМТ+» про закупівлю мамографічного обладнання на загальну суму 146,06 млн грн. Про це повідомляється у системі Prozorro.

Цьогоріч поставлять 19 цифрових мамографічних систем Selenia Dimensions виробництва компанії «Hologic, Inc.» (США), які генерують цифрові рентгенівські зображення:

1 шт. – моделі SDM-SYS-6000-3D із функцією томосинтезу і робочою станцією лікаря за 19,90 млн грн,

9 шт. – моделі SDM-SYS-6000-2D з робочою станцією лікаря по 8,13 млн грн,

9 шт. – моделі SDM-SYS-6000-2D по 5,89 млн грн.

Забезпечення виконання договору складає 5%, гарантійний строк експлуатації – рік.

Обидва учасники жодного разу не знижував ціни під час аукціонів, тому сума угод із переможцем усього на 2% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 149,30 млн грн.

ДАСУ почала перевірку тендеру на підставі виявлених нею ознак порушення закону.

Столична «УМТ+» належить киянину Дмитру Лаврентію, а її директором є Дмитро Ожігов. Лаврентій очолює ТОВ «АФС Медицинтехнік» німецької компанії «АФС Медицинтехнік ГмбХ» німця Свена Краутера та росіянина Олександра Халімона.

Колись переможця представляла Людмила Щинович, яка значилась контактною особою ТОВ «Астріум» тоді хорвата Желька Гранатіра, а нині українця Віталія Степченка.

Єдиним конкурентом було столичне ТОВ «Циммер Медізин Сістем Україна» киянки Ірини Бренгартнер на чолі з Юрієм Криворучком, яке пропонувало системи Giotto Class S 2D та Giotto Class S 3D виробництва компанії «IMS Giotto S.p.A.» (Італія).

Джерело: Наші гроші