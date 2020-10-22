Київ замовив систему очищення сміттєспалювального заводу за 845 млн грн



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Завод «Енергія» переоснастять за технологією «напівсухого» хімічного очищення газових викидів

Збудує систему очищення завод із орбіти екснардепа Костянтина Жеваго

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» 19 жовтня за результатами тендера замовило ТОВ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» технічне переоснащення сміттєспалювального заводу «Енергія» на Дарниці за 845,37 млн грн. Про це повідомляється у системі Prozorro.

До кінця 2023 року завод «Енергія» переоснастять за технологією «напівсухого» хімічного очищення газових викидів. Концентрації забруднюючих речовин після впровадження нової системи повинні будуть відповідати діючим нормативним документам України та директиві 2010/75/EU. Строк служби складає двадцять років, а гарантія на обладнання індивідуального виготовлення – п’ять років. Субпідрядники ТОВ «Сіті Енерджи» та ТОВ «Запорізький теплоенергопроект» виконають роботи кожен менше ніж на 20% ціни.

Забезпечення виконання договору у вигляді депозиту становить 1%, або 8,45 млн грн.

Вартість договору на 3% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 874,23 млн грн.

Єдиним конкурентом було створене в 1999 році львівське ПрАТ «Техенерго», яке належить директору Володимиру Джало, Володимиру Борисюку та Юрію Флаку.

Київське ТОВ «БМЗ «Прогрес» зареєстроване на колишнього голову наглядової ради бердичівського АТ «БМЗ «Прогрес» Артема Зайцева, а директором є Юрій Маркевич. За даними системи «YouControl», до 2018 року засновником ТОВ «БМЗ «Прогрес» було київське ТОВ «Українські машинобудівні заводи» Геннадія Руденка з Миргорода.

Бердичівське АТ «БМЗ «Прогрес» відносять до групи «Фінанси та Кредит» екснардепа Костянтина Жеваго.

Раніше повідомлялося, що будівництво системи хімічного очищення на сміттєспалювальному заводі «Енергія» триватиме кілька років.

Джерело: Наші гроші