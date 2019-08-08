Київ лідирує серед міст України у підготовці до навчального року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дніпровський та Голосіївський райони вже повністю готові до прийому першокласників відповідно до усіх стандартів Нової української школи

Київ займає першу позицію у підготовці до нового навчального року серед регіонів України та є найкращим у реалізації виділених на реформу ресурсів. Про це повідомили у Департаменті освіти і науки, опираючись на дані Міністерства освіти і науки України.

На початок липня місто вже обладнало майбутні перші класи меблями на 65%, дидактикою – на 64,8%, а також комп’ютерною технікою на 30%.

Реформа Нової української школи (НУШ) має системну підтримку від Міністерства освіти і науки України. За останні два роки з державного бюджету місто отримало 114,7 млн грн. У свою чергу, київська міська влада виділила з бюджету міста ще 337,1 млн грн, що дає змогу якісно підготувати школи до прийому першокласників, відповідно до усіх стандартів НУШ.

Наразі триває активна підготовка у закладах освіти столиці.

Серед усіх загальноміських програм є ті, що реалізуються районами найбільш успішно. Зокрема, це програма «Обладнання нового освітнього простору». Дніпровський та Голосіївський райони вже повністю готові до прийому першокласників. Школи отримали парти, меблі, дидактичні матеріали та здійснили ремонти приміщень для першачків у повному обсязі.

Успішною в реалізації районами є програма «Заміна вікон», де найкращі результати маємо у Святошинському, Оболонському та Деснянському районах, які вже втілили свої плани на 2019 рік.

Кращим у реалізації програми архітектурної доступності наразі в місті Києві є Деснянський район. Уже за перше півріччя вони виконали половину запланованих робіт, що зробило заклади освіти доступнішими для людей з інвалідністю. Окрім цього, зараз активно проводяться закупівлі за програмою «Побутовий дріб’язок», де найуспішнішим є Подільський район.

Усі райони Києва активно втілюють заплановане. Зокрема, вже завершено капітальні ремонти та встановлено дитячі майданчики у закладах дошкільної освіти Печерського району столиці. Його наздоганяють Солом’янський та Дарницький.

Щодо літніх ремонтних робіт, то і тут маємо результати. Від запланованого на 2019 рік уже відремонтовано:

63% дахів (в Оболонському районі роботи завершено);

55% фасадів (найбільша кількість робіт триває у закладах Дніпровського та Дарницького районів);

80% робіт із заміни вікон (у Дарницькому, Святошинському та Оболонському районах роботи завершено);

78% робіт із повірки теплових лічильників (майже всі райони завершили роботи);

49% інженерних мереж (найбільша кількість робіт – у закладах Шевченківського району).

Ремонтні роботи на харчоблоках тривають у 7 районах міста. Найбільша кількість – у Дніпровському районі, де проходить оновлення харчоблоків у 13 закладах освіти.

У Департаменті нагадують колегам, що до початку нового навчального року залишилося менше місяця, тож варто спрямувати сили на те, щоб діти почали навчання у комфортних класах із необхідним для цього обладнанням та матеріалами.