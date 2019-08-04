Супрун нагадала, без яких 10 щеплень можуть не пустити до школи



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Супрун наголошує, що вакцини — єдиний надійний спосіб захиститися від багатьох небезпечних хвороб

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун нагадує, що перед початком навчального року слід обов'язково відвідати з дитиною сімейного лікаря та перевірити наявність обов’язкових щеплень, передбачених Календарем.

Про це Супрун написала на своїй сторінці у Facebook.

«Це вакцини від 10 інфекційних хвороб: гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і хіб-інфекції. Адже державні навчальні заклади можуть забороняти відвідування занять тим дітям, які не отримали необхідні щеплення за Календарем профілактичних щеплень», - наголошується в дописі.

На думку автора, не можна протиставляти індивідуальне право відмовитися від щеплення суспільному інтересу та безпеці інших дітей. Вакцини, передбачені Календарем щеплень, можна отримати безоплатно у свого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта.

Супрун наголошує, що вакцини — єдиний надійний спосіб захиститися від багатьох небезпечних хвороб.

«Немає раціональних підстав ризикувати своїм здоров’ям та здоров’ям своєї дитини та набувати імунітет, «перехворівши«, коли маємо 100% забезпечення якісними та безоплатними вакцинами», - написала вона.

Очільниця МОЗ радить ознайомитися з відповідями на поширені питання щодо вакцинації лікаря-інфекціоніста Федора Лапія в рамках нової кампанії Міністерство охорони здоров'я України «Запитай у лікаря», а також де можна зробити щеплення, перевірити наявність вакцин у певному регіоні. Спростування поширених міфів про вакцинацію https://goo.gl/QbNpqo.

Раніше повідомлялося, що реакція на вакцину, як то біль, температура, припухлість, є звичайним явищем, що доводить дію вакцини і формування імунітету. Це спостерігається у двох дітей із тисячі щеплених, а статистика захворюваності серед нещеплених - вища.