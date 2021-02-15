Київ на восьмому місці у списку найбрудніших мегаполісів світу

Рівень забруднення повітря в Києві перевищує допустиму норму утричі

Станом на ранок 15 лютого Київ знаходиться на 8 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 162 при нормі у 50. Стан повітря характеризується як «нездоровий».

Дані ресурсу Iqair

інтерактивна карта також свідчить про високу забрудненінсть повітря в Києві.

Згідно з її даними, наразі у більшості районів Києва стан повітря «нездоровий для чутливих груп», подекуди - «нездоровий».

Карта забрудення повітря у реальному часі

Карта якості повітря ЛУН Місто Air теж свідчить, що наразі повітря в Києві «нездорове для чутливих осіб».

Карта якості повітря ЛУН Місто Air

Нагадаємо, цієї зими Київ не раз потрапляв до списку міст світу з найбруднішим повітрям.

Екологи пояснювали, що забруднення повітря було пов’язано з активною роботою котлових систем у приватному секторі у зв'язку з різким зниженням температури.