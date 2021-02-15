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    Київ на восьмому місці у списку найбрудніших мегаполісів світу

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    У столиці високий рівень забруднення повітря - Київ на восьмому місці у списку найбрудніших мегаполісів світу
    У столиці високий рівень забруднення повітря
    Фото з відкритих джерел

    Рівень забруднення повітря в Києві перевищує допустиму норму утричі

    Станом на ранок 15 лютого Київ знаходиться на 8 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 162 при нормі у 50. Стан повітря характеризується як «нездоровий».

    Дані ресурсу Iqair
    Дані ресурсу Iqair

    інтерактивна карта також свідчить про високу забрудненінсть повітря в Києві.

    Згідно з її даними, наразі у більшості районів Києва стан повітря «нездоровий для чутливих груп», подекуди - «нездоровий».

    Карта забрудення повітря у реальному часі
    Карта забрудення повітря у реальному часі

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air теж свідчить, що наразі повітря в Києві «нездорове для чутливих осіб».

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air
    Карта якості повітря ЛУН Місто Air

    Нагадаємо, цієї зими Київ не раз потрапляв до списку міст світу з найбруднішим повітрям.

    Екологи пояснювали, що забруднення повітря було пов’язано з активною роботою котлових систем у приватному секторі у зв'язку з різким зниженням температури.

    Теги: екологія Київ повітря
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