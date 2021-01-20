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    Дихати небезпечно: Київ у ТОП-20 мегаполісів із найбруднішим повітрям

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    У повітрі Києва смог - Дихати небезпечно: Київ у ТОП-20 мегаполісів із найбруднішим повітрям
    У повітрі Києва смог
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Метеорологічні умови не сприяють розсіюванню шкідливих речовин у повітрі столиці

    Попри морозну та ясну погоду в Києві високий рівень забруднення повітря, кияни скаржаться на смог.

    Станом на 9:45 20 січня Київ знаходиться на 13 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 163 при нормі у 50. Якість повітря характеризується як «нездорова».

    Дані ресурсу Iqair
    Дані ресурсу Iqair

    Інтерактивна карта також свідчить про значне забруднення повітря в Києві.

    Згідно з її даними, наразі у більшості районів Києва рівень забруднення «нездоровий», а подекуди – «небезпечний».

    Скріншот інтерактивної карти якості повітря
    Скріншот інтерактивної карти якості повітря

    Слід зазначити, що сьогодні в Києві морозна та ясна погода.

    За прогнозом синоптиків, 20 січня у Києві морози лагіднішають, а вдень 21-го вже передбачається відлига. 

    Теги: екологія Київ кияни повітря
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