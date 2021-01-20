Дихати небезпечно: Київ у ТОП-20 мегаполісів із найбруднішим повітрям

Метеорологічні умови не сприяють розсіюванню шкідливих речовин у повітрі столиці

Попри морозну та ясну погоду в Києві високий рівень забруднення повітря, кияни скаржаться на смог.

Станом на 9:45 20 січня Київ знаходиться на 13 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 163 при нормі у 50. Якість повітря характеризується як «нездорова».

Дані ресурсу Iqair

Інтерактивна карта також свідчить про значне забруднення повітря в Києві.

Згідно з її даними, наразі у більшості районів Києва рівень забруднення «нездоровий», а подекуди – «небезпечний».

Скріншот інтерактивної карти якості повітря

Слід зазначити, що сьогодні в Києві морозна та ясна погода.

За прогнозом синоптиків, 20 січня у Києві морози лагіднішають, а вдень 21-го вже передбачається відлига.