У Києві смердить горілим: екологи назвали причину

У столиці зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій продуктів горіння у два рази

У Києві спостерігається перевищення гранично допустимих концентрацій продуктів горіння та пилу. Забруднення повітря пов’язано з активною роботою котлових систем у приватному секторі у зв'язку з різким зниженням температури. Про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації.

«У зв’язку з різким зниженням температурних показників мешканці приватих садиб почали активно спалювати тверді побутові відходи, до яких також потрапляє сміття з пластиком, що впливає на забруднення повітря», – йдеться в повідомленні.

Різкий запах гарі відчувається в різних районах Києва.

Лабораторією Київської аварійно-рятувальної служби 19 січня ввечері були проведені заміри повітря та зафіксовані перевищення показників продуктів горіння, а саме: перевищення діоксиду азоту і оксиду вуглецю в 2 рази.

Згідно з даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського за 19 січня у повітрі Києва відмічено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій діоксиду азоту та діоксиду сірки (продуктів горіння) в 1,5-2 рази.

Наразі погодні умови сприяють накопиченню шкідливих домішок в атмосферному повітрі. Спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, що характеризується слабким вітром. Дані погодні умови перешкоджають перемішуванню атмосферних шарів повітря та сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі.

Що робити у випадках задимленості:

Обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;

Тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці.

Ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря.

Проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

Збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі;

Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

Як повідомлялося, станом на ранок 20 січня Київ знаходився на 13 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.