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    У Києві смердить горілим: екологи назвали причину

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    Погодні умови сприяють накопиченню шкідливих домішок в атмосферному повітрі Києва - У Києві смердить горілим: екологи назвали причину
    Погодні умови сприяють накопиченню шкідливих домішок в атмосферному повітрі Києва
    Фото: Управління екології та природних ресурсів КМДА

    У столиці зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій продуктів горіння у два рази

    У Києві спостерігається перевищення гранично допустимих концентрацій продуктів горіння та пилу. Забруднення повітря пов’язано з активною роботою котлових систем у приватному секторі у зв'язку з різким зниженням температури. Про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації.

    «У зв’язку з різким зниженням температурних показників мешканці приватих садиб почали активно спалювати тверді побутові відходи, до яких також потрапляє сміття з пластиком, що впливає на забруднення повітря», – йдеться в повідомленні.

    Різкий запах гарі відчувається в різних районах Києва.

    Лабораторією Київської аварійно-рятувальної служби 19 січня ввечері були проведені заміри повітря та зафіксовані перевищення показників продуктів горіння, а саме: перевищення діоксиду азоту і оксиду вуглецю в 2 рази.

    Згідно з даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського за 19 січня у повітрі Києва відмічено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій діоксиду азоту та діоксиду сірки (продуктів горіння) в 1,5-2 рази.

    Наразі погодні умови сприяють накопиченню шкідливих домішок в атмосферному повітрі. Спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, що характеризується слабким вітром. Дані погодні умови перешкоджають перемішуванню атмосферних шарів повітря та сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі.

    Що робити у випадках задимленості:

    • Обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;
    • Тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці.
    • Ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря.
    • Проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
    • Збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі;
    • Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

    Як повідомлялося, станом на ранок 20 січня Київ знаходився на 13 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря

    Теги: екологія Київ кияни повітря
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