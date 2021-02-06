Глава Держекоінспекції обурений низькими зарплатами у відомстві

Чи може екологічний інспектор, який отримує 9 тис грн, карати мільярдерів?

Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований стурбований умовами праці державних екологічних інспекторів.

На думку чиновника, цим фахівцям необхідно підвищити заробітну плату та забезпечити належним обладнанням. «Сьогодні держекоінспектор в середньому по Україні отримує близько 9 тис. грн зарплати. На моє переконання, людина, яка має працювати з підприємством, яке завдає мільйонних збитків державі і екології, таку зарплату не має отримувати», – зазначив Мальований інтерв’ю «Главкому». На його переконання, заробітна плата має бути вдвічі вищою.

Але при цьому чиновник не виключає, що навіть інспекторів їхнього відомства, після підвищення зарплати треба буде контролювати. «Є такі інспектори, з якими доводиться прощатися, у яких виникають корупційні ризики. На жаль, система контролю не зміниться за один день. Контроль – це нагрудні відеокамери, планшети або смартфони, які матимуть GPS координати. Контроль – система звітності, електронний кабінет інспектора буде. Цього року ми це плануємо», – наголосив Мальований.

До того ж, у 2020 році 19 інспекторів було притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді звільнення та доган. «Вважаю, що жодні попередні заслуги не можуть компенсувати корупційного вчинку», – зазначив Мальований.

Раніше повідомлялося, що Україна почала моніторинг за викидами парникових газів.