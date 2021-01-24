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    Київ накрив густий туман: водіям рекомендують знизити швидкість

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    Видимість на дорогах становить&nbsp;400-600 метрів - Київ накрив густий туман: водіям рекомендують знизити швидкість
    Видимість на дорогах становить 400-600 метрів

    КМДА закликає водіїв включити протитуманні фари, якщо такі є в автомобілі

    Київська міська державна адміністрація повідомила, що вночі та вранці в неділю, 24 січня, в столиці очікується густий туман.

    «У найближчі години 23 січня в Києві очікується туман із видимістю 400-600 м. Туман також збережеться вночі та вранці 24 січня, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)» , – зазначили у КМДА.

    У міській адміністрації рекомендують водіям автомобілів знизити швидкість руху та включити протитуманні фари, якщо такі є в автомобілі.

    Влада Києва нагадала автомобілістам про необхідність тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, а при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію, уникати різких маневрів на дорозі.

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    Теги: прогноз погоди Київ дороги атмосферне явище КМДА
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