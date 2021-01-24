Київ накрив густий туман: водіям рекомендують знизити швидкість

КМДА закликає водіїв включити протитуманні фари, якщо такі є в автомобілі

Київська міська державна адміністрація повідомила, що вночі та вранці в неділю, 24 січня, в столиці очікується густий туман.

«У найближчі години 23 січня в Києві очікується туман із видимістю 400-600 м. Туман також збережеться вночі та вранці 24 січня, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)» , – зазначили у КМДА.

У міській адміністрації рекомендують водіям автомобілів знизити швидкість руху та включити протитуманні фари, якщо такі є в автомобілі.

Влада Києва нагадала автомобілістам про необхідність тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, а при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію, уникати різких маневрів на дорозі.