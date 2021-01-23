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    На в’їзді у Київ з боку Житомира бус насмерть збив жінку

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    Жінка напідпитку вешталася по проїзній частині та вирішила перейти на інший бік дороги - На в’їзді у Київ з боку Житомира бус насмерть збив жінку
    Жінка напідпитку вешталася по проїзній частині та вирішила перейти на інший бік дороги
    Скріншот з відео

    Обставини трагедії встановлює слідчо-оперативна група

    Ранком суботи, 23 січня 2021 року, на проспекті Перемоги, що у Святошинському районі столиці, водій буса збив людину

    На в’їзді в Київ в сторону центру Ford Transit, який рухався у середній смузі, здійснив наїзд на пішохода, повідомляє Еспресо.

    За словами свідків, що жінка вешталася напідпитку по проїзній частині та вирішила перейти на іншу сторону дороги. Перелізла через розмежувальний відбійник з парканом та пройшла одну смугу. Проте дістатися кінця запланованого маршруту їй так і не вдалося.

    Медикам, які прибули на місце аварії, залишалося лише констатувати факт смерті.

    На місці працює слідчо-оперативна група, яка буде встановлювати всі обставини трагедії.

    Нагадаємо, 21 січня, у Новобузькому районі Миколаївської області з’їхала з дороги і перекинулася вантажівка, у результаті чого загинула людина за кермом. 

    Як повідомлялося, 22 січня, вранці на вул. Лук’янівській, 79 у Шевченківському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Нерозчищена від снігу дорога стала причиною ДТП.

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    Теги: ДТП Київ дороги водій жінка
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