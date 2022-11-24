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У Києві вмикатимуть світло на 2-3 години до стабілізації ситуації – ДТЕК

Альона Боженко
glavcom.ua
У Києві вмикатимуть світло на 2-3 години до стабілізації ситуації – ДТЕК
Світло у Києві даватимуть на 2-3 години
фото ілюстративне

Наразі лише 30% киян мають світло у своїх оселях

У столиці даватимуть електрику на 2-3 години до збільшення обсягу виробленої електроенергії АЕС та ТЕС. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону.

«Ми запитали у Києві всю критичну інфраструктуру, десь 30% населення має зараз живлення у Києві. Будемо потроху перемикати, по 2-3 години давати світло, доки не буде збільшено обсяг енергії. Дай Боже вийдемо на ті графіки відключень, які в нас були вчора на ранок», – зазначив Сахарук.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії. 

Ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона. 

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.

Разом з тим Віталій Кличко вважає, що взимку з Києва можуть вивезти частину людей, проте це буде не евакуація, просто тимчасовий переїзд. 

Теги: населення обстріл росія Київ електроенергія

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