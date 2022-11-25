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У Києві розпочали роботу пункти обігріву – Кличко

Альона Боженко
glavcom.ua
У Києві розпочали роботу пункти обігріву – Кличко
У столиці запрацювали понад 400 пунктів обігріву
фото: КМДА

Пункти обігріву працюватимуть щодня

Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

За його словами пункти обігріву працюватимуть щодня. Більшість із них облаштовані в школах та інших установах соціальної сфери міста.

«Якщо в вашому будинку немає електропостачання більше доби, ви зможете прийти в пункт обігріву, щоб підзарядити гаджети чи ліхтарики, випити чаю, дізнатися інформацію, де поблизу знаходяться бювети, де відчинені магазини та аптеки. Також ми працюємо над тим, щоб у кожному пункті працював інтернет», – розповів Кличко.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявляв, що у столиці даватимуть електрику на 2-3 години до збільшення обсягу виробленої електроенергії АЕС та ТЕС.

Разом з тим Віталій Кличко вважає, що взимку з Києва можуть вивезти частину людей, проте це буде не евакуація, просто тимчасовий переїзд.

Додамо,  перебої з електропостачанням погіршилися після російського обстрілу 23 листопада. Майже весь Київ, інші обласні центри та менші населені пункти були знеструмлені. Вчора станом на вечір електроенергію вдалося повернути 40% столиці.

Теги: Віталій Кличко Київ

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