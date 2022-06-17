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    Новини

    Київ отримав від благодійників швидкі, томографи та спецтехніку (фото)

    10 швидких &ndash; від німецьких партнерів, мерії Мюнхена. 7 &ndash; допомога українських благодійників - Київ отримав від благодійників швидкі, томографи та спецтехніку (фото)
    10 швидких – від німецьких партнерів, мерії Мюнхена. 7 – допомога українських благодійників
    фото: kyiv.klichko.org

    Загалом, з березня Київ отримав у якості допомоги вже понад 40 швидких.

    Благодійні організації передали Києву швидкі, сучасні томографи та спецтехніку, а також 1,7 тис. бронежилетів прикордонникам. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко після огляду спецтехніки та обладнання, яке місто отримало у якості допомоги.

    «Сьогодні, дякуючи нашим іноземним друзям та партнерам, до яких ми звертаємося, і які підтримують Україну та Київ у боротьбі з російським агресором, та українським благодійникам, столиця отримала необхідне обладнання, техніку та спецавтомобілі. І сьогодні ми передаємо все це на баланс міста. Мова йде про два нових найсучасніших комп’ютерних томографи, які можуть використовуватися як мобільні в будь-яких умовах – навіть в польових. Томографи одразу передаємо в Київську міську дитячу лікарню №1 та Київську міську лікарню №17», – сказав Кличко.

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    Київ отримав від благодійників швидкі, томографи та спецтехніку (фото)
    Київ отримав від благодійників швидкі, томографи та спецтехніку (фото)
    Київ отримав від благодійників швидкі, томографи та спецтехніку (фото)
    Київ отримав від благодійників швидкі, томографи та спецтехніку (фото)
    Київ отримав від благодійників швидкі, томографи та спецтехніку (фото)
    Київ отримав від благодійників швидкі, томографи та спецтехніку (фото)

    Також Київ отримав два дизель-генератори, два великих вантажних автомобілі, що будуть використовуватись зокрема, і для доставки гуманітарних вантажів. Та автобус на 55 місць, який зможе використовувати мерія для гуманітарних цілей.

    А також до столиці прибули ще 17 карет швидкої допомоги. 10 швидких – від німецьких партнерів, мерії Мюнхена. 7 – допомога українських благодійників. Загалом, з березня Київ отримав у якості допомоги вже понад 40 швидких.

    «Також хочу зазначити, що місто теж допомагає як може нашим захисникам. І сьогодні столиця передає для потреб Державної прикордонної служби 1 700 бронежилетів», – наголосив Віталій Кличко.

    Нагадаємо, Київ почав реконструкцію зруйнованого будинку у Святошинському районі

    Теги: росія окупанти Віталій Кличко Київ війна Україна благодійність окупація #stoprussia
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    Київ отримав від благодійників швидкі, томографи та спецтехніку (фото)