Київ отримав від благодійників швидкі, томографи та спецтехніку (фото)

Загалом, з березня Київ отримав у якості допомоги вже понад 40 швидких.

Благодійні організації передали Києву швидкі, сучасні томографи та спецтехніку, а також 1,7 тис. бронежилетів прикордонникам. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко після огляду спецтехніки та обладнання, яке місто отримало у якості допомоги.

«Сьогодні, дякуючи нашим іноземним друзям та партнерам, до яких ми звертаємося, і які підтримують Україну та Київ у боротьбі з російським агресором, та українським благодійникам, столиця отримала необхідне обладнання, техніку та спецавтомобілі. І сьогодні ми передаємо все це на баланс міста. Мова йде про два нових найсучасніших комп’ютерних томографи, які можуть використовуватися як мобільні в будь-яких умовах – навіть в польових. Томографи одразу передаємо в Київську міську дитячу лікарню №1 та Київську міську лікарню №17», – сказав Кличко.

Також Київ отримав два дизель-генератори, два великих вантажних автомобілі, що будуть використовуватись зокрема, і для доставки гуманітарних вантажів. Та автобус на 55 місць, який зможе використовувати мерія для гуманітарних цілей.

А також до столиці прибули ще 17 карет швидкої допомоги. 10 швидких – від німецьких партнерів, мерії Мюнхена. 7 – допомога українських благодійників. Загалом, з березня Київ отримав у якості допомоги вже понад 40 швидких.

«Також хочу зазначити, що місто теж допомагає як може нашим захисникам. І сьогодні столиця передає для потреб Державної прикордонної служби 1 700 бронежилетів», – наголосив Віталій Кличко.

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