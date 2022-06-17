Медведєва знову понесло: взявся «ставити діагноз» Байдену

Медведєв заявив, що у Байдена роздвоєння особи на доктора Джекіла та містера Хайда

Медведєв заявив, що в голові Байдена живуть дві особистості

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв прокоментував слова президента США Джо Байдена, який назвав запровадження економічних санкцій проти Росії найкращим рішенням для Вашингтона, і заявив, що Байден страждає від роздвоєння особистості. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Байден сказав, що ухвалював рішення про санкції проти Росії не як президент, а як верховний головнокомандувач. Взагалі погано, коли в голові поселяються два персонажі, що диктують різну волю людині. Зазвичай це має відому медичну назву у психіатрії», – написав Медведєв.

Медведєв почав переконувати, що внаслідок санкцій американські та міжнародні компанії втрачають багатомільярдні потужності в Росії і не отримують нічого натомість. Політик також назвав санкції США «безглуздим доктринерством» і додав, що вихід закордонних фірм ніяк не позначився на економіці РФ.

«Америка всім знову показала свою рішучість у боротьбі за демократію! Питання в тому, якою ціною. Ну, вибір у голові у кожної людини. Особливо коли персонажів у голові за фактом два. Отже, роздвоєння особи на доктора Джекіла та містера Хайда – штука в політиці небезпечна», − написав Медведєв.

Нагадаємо, Медведєв відреагував на візит Макрона, Шольца та Драгі до України. Він назвав представників Франції, Німеччини та Італії «європейськими поціновувачами жаб, ліверу та макаронів».

Додамо, що Дмитро Медведєв у соцмережах традиційно різко відгукується про західні еліти та Україну. Так, у травні третій президент РФ назвав українську владу «ублюдочним правлінням київського режиму».

Реагуючи на мирний план, запропонований Італією для завершення війни в Україні, Медведєв охарактеризував ідею автономії Донбасу в складі України як «явну маячню та дешеве прожектерство». Питання ж повернення української автономії Криму він розцінив як «взагалі пряме хамство на адресу Росії».