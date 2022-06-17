Велика Британія схвалила екстрадицію засновника WikiLeaks до США

Влада Великої Британії схвалила екстрадицію в США засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Рішення прийняла міністр внутрішніх справ Пріті Пател. Про це повідомляє Wikileaks в Twitter .

«Глава МВС Великої Британії схвалила екстрадицію засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа в США, де йому загрожують 175 років ув’язнення», – йдеться в повідомленні.

Адвокати Ассанжа заявили, що подадуть апеляцію на це рішення британської влади. При цьому в МВС Британії пояснили, що у захисту Ассанжа є два тижні на подачу апеляції.

Нагадаємо, що Ассанжа у США хочуть притягнути до суду за крадіжку і розкриття секретної інформації, що має відношення до оборони. Асанджу може загрожувати до 175 років в'язниці.

Поліція Британії у квітні 2019 року заарештувала Ассанжа в посольстві Еквадору. Поліцейські пред’явили ордер, виданий у червні 2012 року через неявку викривача на судове засідання за повісткою. Південноамериканська держава, в диппредставництві якої ховався засновник WikiLeaks, позбавила його притулку, посилаючись на порушення міжнародних конвенцій. Суд у Лондоні у травні засудив його до 50 тижнів позбавлення волі.

У 2012 році Джуліан Ассанж сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, побоюючись арешту за європейським ордером, виданим Швецією на підставі порушеної справи про зґвалтування. Зокрема, засновник WikiLeaks вважав, що Швеція може екстрадувати його в США, де викривача хочуть судити за публікацію сотень тисяч секретних документів про операції США в Іраку і Афганістані. Пізніше шведські органи юстиції припинили розслідування відносно творця WikiLeaks.

Раніше правозахисна організація «Репортери без кордонів» закликає звільнити засновника порталу WikiLeaks Джуліана Ассанжа з британської в’язниці суворого режиму Белмарш.