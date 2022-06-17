  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. У Підмосков’ї несподівано помер колишній керівник «Росозброєння»
рус
    Політика

    У Підмосков’ї несподівано помер колишній керівник «Росозброєння»

    Олексій Огарьов, який працював у путінській адміністрації, Радбезі та компанії &laquo;Росозброєння&raquo;, несподівано помер у Підмосковії - У Підмосков’ї несподівано помер колишній керівник «Росозброєння»
    Олексій Огарьов, який працював у путінській адміністрації, Радбезі та компанії «Росозброєння», несподівано помер у Підмосковії
    фото з російських ЗМІ

    Чиновник, який займався озброєнням російської армії, був знайдений мертвим у власному будинку

    У Одинцовському районі Москви поліція виявила мертвим Олексія Огарьова, який очолював компанію «Розозброєння» в часи приходу до влади Володимира Путіна. Про це повідомила представниця Головного слідчого управління Слідчого комітету в Московській області Ольга Врадій.

    За її словами, труп 64-річного чоловіка знайшли у одному із приватних будинків котеджного селища.

    Офіційно прізвище померлого силові структури не оприлюднили, але ЗМІ дізналися, що мова йде Олексія Огарьова, який очолив «Росозброєння» у серпні 1999-го – тоді ж, коли Володимир Путін уперше став прем’єр-міністром РФ.

    Після роботи у «Росозброєнні» Огарьов працював заступником керівника адміністрації президента Росії, а також був заступником секретаря Ради безпеки Росії.

    Причини смерті Олексія Огарьова не повідомляються. За попередніми даними, смерть ексчиновника не має кримінального характеру. Олексію Огарьову було 64 роки.

    Нагадаємо, що на початку травня у передмісті Москви загадково помер мільярдер Олександр Суботін. Офіційно деталі смерті колишнього топменеджера «Лукойлу» не розголошувалися, але російські Telegram-канали писали, що Суботін помер під час сеансу у шаманів.

    А 15 червня у російській столиці із нагородної зброї застрелився генерал-майор Служби зовнішньої розвідки у відставці.

    Теги: росія смерть
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Підмосков’ї несподівано помер колишній керівник «Росозброєння»