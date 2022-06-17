У Підмосков’ї несподівано помер колишній керівник «Росозброєння»

Олексій Огарьов, який працював у путінській адміністрації, Радбезі та компанії «Росозброєння», несподівано помер у Підмосковії

Чиновник, який займався озброєнням російської армії, був знайдений мертвим у власному будинку

У Одинцовському районі Москви поліція виявила мертвим Олексія Огарьова, який очолював компанію «Розозброєння» в часи приходу до влади Володимира Путіна. Про це повідомила представниця Головного слідчого управління Слідчого комітету в Московській області Ольга Врадій.

За її словами, труп 64-річного чоловіка знайшли у одному із приватних будинків котеджного селища.

Офіційно прізвище померлого силові структури не оприлюднили, але ЗМІ дізналися, що мова йде Олексія Огарьова, який очолив «Росозброєння» у серпні 1999-го – тоді ж, коли Володимир Путін уперше став прем’єр-міністром РФ.

Після роботи у «Росозброєнні» Огарьов працював заступником керівника адміністрації президента Росії, а також був заступником секретаря Ради безпеки Росії.

Причини смерті Олексія Огарьова не повідомляються. За попередніми даними, смерть ексчиновника не має кримінального характеру. Олексію Огарьову було 64 роки.

Нагадаємо, що на початку травня у передмісті Москви загадково помер мільярдер Олександр Суботін. Офіційно деталі смерті колишнього топменеджера «Лукойлу» не розголошувалися, але російські Telegram-канали писали, що Суботін помер під час сеансу у шаманів.

А 15 червня у російській столиці із нагородної зброї застрелився генерал-майор Служби зовнішньої розвідки у відставці.