Київ прощається з видатним композитором Скориком (фото)



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Прощання з Мирославом Скориком у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ Фото: Радіо Свобода

Поховання Мирослава Скорика відбудеться у Львові

Сьогодні, 3 червня, у Києві відбувається прощання з видатним українським композитором Мирославом Скориком.

Прощання проходить у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ.

Нагадаємо, 1 червня на 82-му році життя помер Мирослав Михайлович Скорик. Про причини смерті поки не повідомляється. Зазначимо, що 13 липня Мирославу Михайловичу мало б виповнитися 82 роки.

Попрощатися з відомим композитором можна буде і у Львові. Прощання відбудеться в четвер в Соборі Св. Юра об 11:30.

Поховають Мирослава Скорика в п'ятницю на Личаківському цвинтарі.

Мирослав Скорик - вчитель багатьох відомих композиторів. Серед них - Євген Станкович, Іван Карабиць, Ганна Гаврилець, Освальдас Балакаускас, Олег Кива, Віктор Степурко, Олександр Козаренко, Богдана Фроляк Віктор Теличко, Іван Небесний, Леся Горова, Володимир Зубицький та багато інших. Був почесним співголовою Національної Спілки композиторів України.

У творчому доробку композитора представлені найрізноманітніші музичні жанри: опера, балет, «Реквієм», концерти (для оркестру, для віолончелі з оркестром, три фортепіанні, два скрипкових), твори для оркестру, камерних ансамблів різного складу, фортепіано. Покоління 60-х знає його знамениті естрадні пісні: блюз-танго «Намалюй мені ніч», перший український твіст «Не топчіть конвалій». Маестро Скорик безпосередньо брав участь у створенні епохального фільму «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова. Його опера «Мойсей» - єдиний твір в Україні, який отримав благословення Папи Римського Іоанна Павла ІІ, а легендарна «Мелодія» є духовним гімном України.

Мирослав Скорик здійснив редакції оперних творів українських класиків, серед яких «На Русалчин Великдень» Миколи Леонтовича, «Купало» Анатоля Вахнянина, «Роксолана» Дениса Січинського.

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