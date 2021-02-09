Київ стоїть у кілометрових заторах: де складно проїхати (карта)
Через снігопад і велику кількість автомобілів на столичних дорогах колапс
Станом на ранок 9 лютого на столичних дорогах спостерігаються величезні затори. Про це свідчать дані Google Maps.
Найбільші тягнучки на всіх в’їздах до Києва.
Наразі ускладнено рух транспорту на мосту Метро, мосту Патона, Північному і Південному мостах, Дарницькому мосту. На мосту Патона транспорт тягнеться в обох напрямках.
Традиційно найбільші затори на проспекті Лобановського, проспекті Перемоги, Набережному шосе, вул. Набережно-Хрещатицькій, Наддніпрянському шосе, Кільцевій дорозі, Голосіївському проспекті.
Також ускладнено рух у центрі Києва: «стоїть» бульвар Тараса Шевченка, бульвар Дружби народів, Бессарабська площа та ін. Повільно рухається транспорт на бульварі Лесі Українки.
На лівому березі великі затори на Броварському проспекті, проспекті Бажана, проспекті Соборності та ін.
Причиною заторів став снігопад і велика кількість транспорту, оскільки водії не дослухалися до порад залишити автівки вдома.
Патрульна поліція закликає водіїв під час погіршення погодних умов:
- не користуватися особистим авто під час снігопаду та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту;
- не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автівки, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані;
- бути максимально обережними, пильними й не відволікатись від кермування.
Нагадаємо, з 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде тимчасово обмежений у зв’язку із сильними снігопадами.