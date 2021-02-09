Київ стоїть у кілометрових заторах: де складно проїхати (карта)

Через снігопад і велику кількість автомобілів на столичних дорогах колапс

Станом на ранок 9 лютого на столичних дорогах спостерігаються величезні затори. Про це свідчать дані Google Maps.

Найбільші тягнучки на всіх в’їздах до Києва.

Наразі ускладнено рух транспорту на мосту Метро, мосту Патона, Північному і Південному мостах, Дарницькому мосту. На мосту Патона транспорт тягнеться в обох напрямках.

Ситуація на дорогах Києва станом на 8 ранку 9 лютого. Дані Google Maps

Традиційно найбільші затори на проспекті Лобановського, проспекті Перемоги, Набережному шосе, вул. Набережно-Хрещатицькій, Наддніпрянському шосе, Кільцевій дорозі, Голосіївському проспекті.

Також ускладнено рух у центрі Києва: «стоїть» бульвар Тараса Шевченка, бульвар Дружби народів, Бессарабська площа та ін. Повільно рухається транспорт на бульварі Лесі Українки.

У центрі Києва ускладнено рух. Дані Google Maps

На лівому березі великі затори на Броварському проспекті, проспекті Бажана, проспекті Соборності та ін.

Причиною заторів став снігопад і велика кількість транспорту, оскільки водії не дослухалися до порад залишити автівки вдома.

Патрульна поліція закликає водіїв під час погіршення погодних умов:

не користуватися особистим авто під час снігопаду та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту;

не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автівки, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані;

бути максимально обережними, пильними й не відволікатись від кермування.

Нагадаємо, з 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде тимчасово обмежений у зв’язку із сильними снігопадами.