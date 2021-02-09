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    На в’їздах до Києва встановили пункти обігріву для водіїв (фото)

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    Пункти обігріву розташовані на в&rsquo;їздах до міста - На в’їздах до Києва встановили пункти обігріву для водіїв (фото)
    Пункти обігріву розташовані на в’їздах до міста
    Фото: ДСНС

    Рятувальники встановили вісім мобільних пунктів обігріву

    На восьми в’їздах до Києва силами Державної служби України з надзвичайних ситуацій розгорнуто пункти обігріву для водіїв у місцях відстою великогабаритного транспорту.

    Районні в місті Києві державні адміністрації забезпечують пункти обігріву їжею, чаєм, печивом, тож у наметах водії можуть зігрітися, попити чай та поїсти. Про це інформує Департамент муніципальної безпеки.

    Пункти обігріву розташовані на в’їздах до міста за напрямками: Обухів – Дніпро, Одеса, Бориспіль – Харків, Вишгород – Овруч, Ірпінь – Ковель, Житомир, Кільцева об’їзна дорога (Жулянський шляхопровід), Бровари – Чернігів.

    Рятувальні намети встановлені із дотриманням всіх правил протипожежної безпеки.

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    На в’їздах до Києва встановили пункти обігріву для водіїв (фото)
    На в’їздах до Києва встановили пункти обігріву для водіїв (фото)
    На в’їздах до Києва встановили пункти обігріву для водіїв (фото)
    На в’їздах до Києва встановили пункти обігріву для водіїв (фото)
    На в’їздах до Києва встановили пункти обігріву для водіїв (фото)
    На в’їздах до Києва встановили пункти обігріву для водіїв (фото)

    ДСНС звертається до власників транспортних засобів: «Утримайтеся від подорожей автомобілями у період негоди та не залишайте транспортні засоби вздовж доріг, аби спецтехніка комунальних служб могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу!».

    Нагадаємо, з 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва тимчасово обмежений.

    Зазначимо, водіїв великогабаритного транспорту на період негоди та діючих обмежень просять користуватися майданчиками для відстою, які розташовані вздовж державних автодоріг, всі вони позначені на Google мапі.

    Теги: Київ ДСНС дороги вантажівки водій рятувальники снігопад негода
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