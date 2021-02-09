Колапс на столичних дорогах: за добу рятувальники відбуксували 20 вантажівок (фото)

Рятувальники попереджають, що складні погодні умови можуть призвести до припинення руху транспорту

На столичних дорогах від Головного управління ДСНС у Києві чергують два спеціальні автомобілі підвищеної прохідності. Вони задіяні на ділянках доріг, де можливе ускладнення руху транспорту: на вул. Олени Теліги та на вул. Академіка Заболотного.

Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Станом на 22:00 8 лютого рятувальники відбуксували 20 вантажних автомобілів на безпечну ділянку дороги.

Загалом, на добовому чергуванні в підрозділах Головного управління ДСНС у Києві перебуває 423 чоловіки особового складу та 96 основних та спеціальних автомобілів.

За даними Укргідрометцентру, у Києві 9 лютого на дорогах ожеледиця, вночі значний сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення на окремих ділянках доріг та вулиць, припинення руху автотранспорту.

У зв’язку із зниженням температури повітря та ускладненням погодних умов, та згідно рішення протоколу Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 08.02.2021 №9 на автошляхах столиці рятувальниками встановлено 8 мобільних пунктів обігріву.

ДСНС звертається до власників транспортних засобів: «Утримайтеся від подорожей автомобілями у період негоди та не залишайте транспортні засоби вздовж доріг, аби спецтехніка комунальних служб могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу!».

Зазначимо, водіїв великогабаритного транспорту на період негоди та діючих обмежень просять користуватися майданчиками для відстою, які розташовані вздовж державних автодоріг, всі вони позначені на Google мапі.

Також із 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва тимчасово обмежений.