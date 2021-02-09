Кличко показав, як розчищають сніг у Києві: відео

З минулої ночі на вулицях міста працює понад 450 одиниць спецтехніки та понад 60 бригад з ручного прибирання

Мер Києва Віталій Кличко показав, як чистять від снігу столичні вулиці пізно ввечері.

Відео Кличко опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Вже майже добу триває снігопад у столиці. Вночі, за прогнозами синоптиків, негода посилиться. Сніжитиме і в наступні кілька днів. Дорожники та комунальні служби продовжують працювати в режимі нон-стоп. Прибирання вулиць міста ускладнюється тим, що снігопад не вщухає. Хоча з минулої ночі на вулицях міста працює понад 450 одиниць спецтехніки та понад 60 бригад з ручного прибирання», – зазначив у дописі до відео мер столиці.

Він зауважив, що пізно вечері дорожники знову вивели колони техніки для розчищення магістралей, шляхопроводів і основних вулиць для проїзду. Вдень роботі колон значно заважає велика кількість машин на дорогах, а також автівки, припарковані на узбіччях та в недозволених місцях.

«Тому можна, звичайно, бути невдоволеними стихіює, скаржитися на міські служби і при цьому не дослухатися до рекомендацій та попереджень. Але я ще раз звертаюся до водіїв: не виїжджайте завтра в місто приватним транспортом, а скористайтеся громадським, – звернувся до киян Кличко. – Також міська влада рекомендувала батькам, за можливості, залишити дітей вдома – на дистанційному навчанні. Комунальні служби роблять все можливе, щоб життєдіяльність міста не припинялася. Та наступні кілька днів будуть складними. Бо стихія не відступатиме», – підкреслив мер Києва.

Він також зазначив, що сильні снігопади охопили не тільки Україну, а й Європу. Стихія паралізувала частину Німеччини, Польщі, складна ситуація і в Нідерландах.

«Закликаю всіх киян бути свідомими та обережними. Якщо є така можливість, – залийтеся вдома. Якщо треба їхати на роботу, – скористайтеся громадським транспортом. А якщо вже виїхали на авто, – пересувайтеся і паркуйтеся з дотриманням правил! Бо спецтехніка не вміє прибирати сніг у повітрі», – наголосив Віталій Кличко.

Зазначимо, водіїв великогабаритного транспорту на період негоди та діючих обмежень просять користуватися майданчиками для відстою, які розташовані вздовж державних автодоріг, всі вони позначені на Google мапі.

Також із 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва тимчасово обмежений.

Через снігопад у Києві транспортний колапс.