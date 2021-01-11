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    Київ увійшов до двадцятки найкращих міст світу для дистанційної роботи

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    Укладачі рейтингу враховували доступність інтернету, наявність коворкінгів - Київ увійшов до двадцятки найкращих міст світу для дистанційної роботи
    Укладачі рейтингу враховували доступність інтернету, наявність коворкінгів
    Фото з відкритих джерел

    В умовах пандемії віддалена робота стає все більш актуальною

    Київ посів 20 місце у рейтингу найкращих міст світу для дистанційної роботи у 2021 році.

    Рейтинг складено туристичним виданням Big 7 Travel. До нього увійшло 50 міст.

    Пандемія змусила багатьох переглянути, де вони базуються. Простіше кажучи, віддалена робота – це майбутнє, пояснили укладачі рейтингу. Тому вони склали список найкращих міст для дистанційної роботи у 2021 році.

    Критеріями відбору були доступність інтернету, наявність коворкінгів, інфраструктура, рівень безпеки, вартість житла та їжі.

    За словами редакторів, Київ ідеально підходить для віддалених працівників, які бажають дослідити унікальну культуру протягом тривалого періоду перебування.

    «Київ має чудове сполучення з рештою Європи, що робить його практичним варіантом для тих, хто хоче насолодитися бюджетними подорожами», – зазначається в матеріалі Big 7 Travel.

    Також редактори відзначили недороге проживання в центрі Києва і дешеве харчування.

    Перші три позиції рейтингу посіли Таллінн (Естонія), Тбілісі (Грузія), Белград (Сербія). Останні три – Лас-Пальмас (Канарські острови, Іспанія), Мехіко (Мексика), Веллінгтон (Нова Зеландія).

    Теги: Київ рейтинг карантин робота
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