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    Мер Тернополя здався: у місті запровадили просилений карантин

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    <p>Міський голова Тернополя Сергій Надал погодився запровадити в місті локдаун</p> - Мер Тернополя здався: у місті запровадили просилений карантин

    Міський голова Тернополя Сергій Надал погодився запровадити в місті локдаун

    З 11 січня у Тернополі зможуть працювати лише ті підприємці, робота яких дозволена постановою уряду

    Мер Тернополя Сергій Надал заявив, що у місті з 11 січня почнуть виконувати урядове рішення про посилення карантину.

    Про це Надал написав у неділю у Facebook.

    За його словами, з 11 січня у Тернополі зможуть працювати лише ті підприємці, робота яких дозволена постановою уряду.

    «Ми зробили все, щоб Тернопіль працював з 8 січня у звичному режимі. Але наша пропозиція урядом не була підтримана. Кабінет Міністрів вимагає дотримання локдауну одночасно у всіх міста України», - написав Надал та зауважив, що ситуація із захворюваністю на Covid-19 у місті «не є критичною».

    Мер додав, що до 24 січня школярі перебуватимуть на дистанційному навчанні, але дитячі садочки будуть відкриті.

    Як відомо, правоохоронці у Тернопільській області у перший день дії посилених карантинних обмежень зафіксували близько сотні порушень.

    Як повідомлялося, поліція масово штрафує підприємців через порушення карантину у Тернополі.

    Нагадаємо, у Тернополі комісія з надзвичайних ситуацій вирішила не запроваджувати локдаун з 8 до 24 січня.

    Міська влада пояснила це тим, що у Тернополі практично немає хворих серед дітей та працівників навчальних закладів.

    У серпні 2020-го, під час поділу України на зони поширення коронавірусу, місцева влада у Тернополі вже відмовлялася виконувати постанову уряду. Тоді місто потрапило до «червоної» зони карантину, і там мали зупинити роботу громадського транспорту та освітніх закладів, закрити ТРЦ та заклади харчування.

    Однак тоді Сергій Надал скликав позачергову сесію міськради. Депутати одноголосно підтримали звернення до Держкомісії з надзвичайних ситуацій вивести Тернопіль з червоної зони. І рекомендували підприємцям працювати, як і раніше, пообіцявши юридичну підтримку у випадку складання адмінпротоколів за порушення карантинних вимог.

    Крім того, міський голова Тернополя ігнорував і «карантин вихідного дня», що тривав у листопаді 2020 року. Він заявив, що у місті не будуть вводити якісь додаткові обмеження попри рішення уряду.

    Жорсткий карантин в Україні триватиме 17 днів – з 8 по 24 січня 2021 року (включно). Його запровадили, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби після новорічних свят.

    Крім того, Кабінет міністрів продовжив дію загальнодержавного карантину з обмеженнями «помаранчевої» зони до 28 лютого 2021 року.

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      Теги: місцева влада мер Тернопіль карантин Сергій Надал школярі коронавірус
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