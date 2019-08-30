Київ увійшов до ТОП-5 найактивніших користувачів ProZorro



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До ТОП-5 міст, окрім Києва, увійшли Маріуполь, Дніпро, Червоноград та Житомир

За результатами рейтингу ДП «ProZorro. Продажі» столиця серед міст, які найактивніше використовують електронну систему задля здійснення малої приватизації. Київ одним із перших приєднався до реформи держпродажів, адже прагне якомога ефективніше та відкрито розпоряджатися комунальним майном. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак.

«Від початку року ми активно включилися в процес реформи держпродажів через систему «ProZorro. Продажі». Наразі це найбільш демократична система, що створює активне конкурентне середовище та мінімізує втручання владних структур. На сьогодні ми вже маємо перші хороші результати – у липневих торгах за 4 об’єкти комунальної власності боролися 100 учасників. А ціни збільшуються від початкових ставок у десятки разів», – повідомив Слончак.

Рейтинг враховував 4 напрями, за якими муніципалітети працюють у системі «ProZorro. Продажі»: мала приватизація, оренда нерухомості, продаж майна та оренда тимчасових торгових місць.

Зазначимо, що до ТОП-5 міст, окрім Києва, увійшли Маріуполь, Дніпро, Червоноград та Житомир. Разом усі міста України заробили понад 157 мільйонів гривень, з яких 149 мільйонів – завдяки малій приватизації.