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    Київ увійшов до ТОП-50 світу за кількістю камер відеоспостереження

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    Київ займає 49 місце з 50 у рейтингу кількості камер на кількість населення у місті - Київ увійшов до ТОП-50 світу за кількістю камер відеоспостереження
    Київ займає 49 місце з 50 у рейтингу кількості камер на кількість населення у місті

    Загалом у Києві нарахували 6200 камер відеоспостереження, це понад дві камери на тисячу населення

    Українська столиця потрапила до ТОП - 50 міст світу за кількістю камер відеоспостереження на кількість населення. У цьому рейтингу Київ займає 49 місце.

    Цей рейтинг сформували аналітики британської компанії Сomparitech, що спеціалізується на приватності користувачів в цифрову епоху.

    Загалом у Києві нарахували 6200 камер відеоспостереження. Тобто, це понад дві камери на тисячу населення.

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    При цьому лідером у рейтингу став Китай – у список потрапили одразу 11 міст цієї країни, п’ять з яких –на перших рядках (близько сотні камер на тисячу населення).

    Дослідники зазначають, що наявність великої кількості камер не є запорукою безпеки у місті. Зокрема, у столиці України злочинність оцінюють в 47 балів за 100-бальною шкалою, а показник безпеки визначили на 52 бали. Такі ж результати у Лондона та Шеньжень, але концентрація камер відеоспостереження там в десятки разів більша, ніж у Києві.

    «Зростання систем відеоспостереження може зробити наше суспільство більш безпечним і ефективним, або розтоптати наші права на приватність і свободу пересувань. Це залежатиме від того, кого ви про це запитаєте. Не важливо, яку точку зору ви поділяєте, факт залишається фактом – відеоспостереження збільшується у всьому світі», – кажуть укладачі дослідження.

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    Київ Китай злочинність столиця населення
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