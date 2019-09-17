На «мосту Кличка» відкрили оновлену скляну підлогу (відео)



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На скляних панелях мосту вже можна ходити

Мер Кличко сподівається, що на мосту «обійдеться без екстремальних інцидентів»

У Києві на новому пішохідно-велосипедному мосту біля Володимирської гірки відкрили оновлені скляні панелі, які раніше були огороджені від пішоходів парканом.

Про це повідомляється на сторінці мера Києва Віталія Кличка у Facebook.

Відкриття відбулося у понеділок.

«Зняли огородження і відкрили оновлені скляні елементи пішохідно-велосипедного мосту. Трохи хвилююся... Сподіваюся, обійдеться без екстремальних інцидентів», - зазначив мер столиці.

Нагадаємо, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедному мосту між аркою Дружби народів і парк «Володимирська гірка», який відкрили напередодні в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

Мер Києва Віталій Кличко назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту. На його думку – це акт вандалізму.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження пішохідно-велосипедного мосту.

Потім Кличко повідомив, що пошкоджені елементи скляної підлоги нового пішохідного мосту у Києві - захисне скло-плівку - відновили.