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    У Києві під час пожежі в квартирі загинув літній чоловік

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    Причину виникнення пожежі встановлюють - У Києві під час пожежі в квартирі загинув літній чоловік
    Причину виникнення пожежі встановлюють

    Пожежа сталася на вулиці Ентузіастів, 41 у Дніпровському районі

    У Києві  під час пожежі у багатоповерховому житловому будинку у Дніпровському районі загинув літній чоловік.

    Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в місті Києві.

    Так, 16 вересня, о 23:38, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в одній зі столичних квартир на 9-му поверсі 9-поверхового житлового будинку на вулиці Ентузіастів, 41.

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    Під час обстеження приміщень, в кімнаті рятувальники знайшли чоловіка. Лікарі констатували смерть. Загиблому було 92 роки. На місці працювали чотири одиниці техніки і близько 15 рятувальників. Також чергували медики та поліція.

    О 00:05 пожежа була локалізована, а о 00:12 — ліквідована.

    Внаслідок пожежі пошкоджено меблі, одяг та стіни і стеля квартири. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

    Нагадаємо, також у Києві під час пожежі у багатоповерхівці загинули чоловiк 1927 року народження та жiнка 1930 року народження.

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