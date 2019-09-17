У Києві під час пожежі в квартирі загинув літній чоловік



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Причину виникнення пожежі встановлюють

Пожежа сталася на вулиці Ентузіастів, 41 у Дніпровському районі

У Києві під час пожежі у багатоповерховому житловому будинку у Дніпровському районі загинув літній чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в місті Києві.

Так, 16 вересня, о 23:38, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в одній зі столичних квартир на 9-му поверсі 9-поверхового житлового будинку на вулиці Ентузіастів, 41.

Під час обстеження приміщень, в кімнаті рятувальники знайшли чоловіка. Лікарі констатували смерть. Загиблому було 92 роки. На місці працювали чотири одиниці техніки і близько 15 рятувальників. Також чергували медики та поліція.

О 00:05 пожежа була локалізована, а о 00:12 — ліквідована.

Внаслідок пожежі пошкоджено меблі, одяг та стіни і стеля квартири. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, також у Києві під час пожежі у багатоповерхівці загинули чоловiк 1927 року народження та жiнка 1930 року народження.